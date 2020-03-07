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Водитель Nissan в Калининграде сбил женщину и скрылся с места ДТП

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Водитель Nissan в Калининграде сбил женщину и скрылся с места ДТП

Калининград, 7 марта. Водитель Nissan сбила женщину прямо на «зебре» в Калининграде, сообщили в ГУ МВД России по Калининградской области.

ДТП произошло 6 марта на улице Павлика Морозова. За рулем иномарки находилась 41-летняя женщина, она совершила наезд на пешехода.

Пострадавшую 39-летнюю женщину госпитализировали. Водитель иномарки скрылась с места ДТП. Правоохранители привлекли женщину к административной ответственности. По факту аварии проходит проверка. 

Ранее сообщалось, что в Зеленограде водитель не справился с управлением и сбил мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм.

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