Мужчина попытался застрелить своего знакомого в Калининграде

Калининград, 26 февраля. Мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в знакомого и скрылся в Калининграде. Об этом сообщили в следственном отделе по Центральному району СУ СКР по Калининградской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу на проспекте Победы. По имеющейся информации, стрелок и пострадавший были знакомы. Между мужчинами были неприязненные отношения. Это могло послужить причиной, по которой в 49-летнего калининградца отрыли огонь. Отмечается, что пострадавший получил огнестрельное ранение в шею, но сумел укрыться в безопасном месте, передает Kp.ru.

Стрелку удалось скрыться, но его личность известна. 59-летнего мужчину объявили в розыск. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что 47-летнего местного жителя подмосковного Ступина подозревают в убийстве соседки. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории своего дома, беспричинно устроил стрельбу из принадлежащего ему охотничьего ружья, передает РИАМО.