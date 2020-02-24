Автобус сбил женщину с ребенком на «зебре» в Калининграде

Калининград, 24 февраля. Водитель автобуса сбил женщину с ребенком, которая переходила дорогу по «зебре» в Калининграде, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло днем 24 февраля на улице Горького. По словам очевидцев, женщину сбили на третьей полосе нерегулируемого перехода.

От удара их отбросило на несколько метров от места аварии. Скорая помощь срочно госпитализировала пострадавших, однако мать ребенка не удалось спасти. Врачи борются за жизни четырехлетней девочки.

Местные жители говорят, что это один из самых опасных участков в городе. Здесь регулярно происходят ДТП по вине водителей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина за рулем иномарки съехала в кювет, пострадали три человека.