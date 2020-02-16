Одноклассница застреленной в Калининграде женщины подтвердила информацию о ее беременности

Калининград, 16 февраля. Одноклассница застреленной в Калининграде Дарьи Ефимовой Анна Илимович рассказала о погибшей.

Как сообщает телеканал «360», Илимович рассказала, что Ефимова начала работать на рынке сразу после окончания школы в 2000 году. Сначала она была наемной работницей, затем выкупила собственную точку для торговли.

«Дарья вряд ли могла сама спровоцировать конфликт. Она была улыбчивая, не помню, чтобы у нее с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке», — отметила одноклассница погибшей.

По словам Илимович, Ефимова много работала, чтобы обеспечить семье лучшую жизнь. Так, недавно она перевезла мать из деревни в Калининград и ждала второго ребенка, которого супруги планировали на протяжении пяти лет.

Напомним, в субботу на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина расстрелял из охотничьего карабина троих человек. Мужчина и женщина от ранений скончались на месте, их 13-летний сын был доставлен в больницу.

Совершив расправу, подозреваемый попытался покончить с собой, позже он умер в реанимации.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В качестве мотива преступления следователи рассматривают версию личной неприязни.