Раненый калининградский стрелок попал на видео

Калининград, 16 февраля. Видео со смертельно раненым стрелком из Калининграда опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее СУ СК РФ по Калининградской области сообщил, что вечером в субботу в районе Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина расстрелял из охотничьего карабина троих человек, после чего пытался покончить с собой. Женщина и мужчина в результате ранений скончались на месте, их 13-летний сын был госпитализирован. Позже стало известно, что его отпустили из больницы на амбулаторное лечение.

Стрелок, пытавшийся свести счеты с жизнью, умер позже в реанимации, куда его доставили с ранением грудной клетки.

На опубликованном видео подозреваемый лежит на земле сразу после случившегося, врачи пытаются оказать ему помощь. Также в кадр попало вероятное орудие преступления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. С ребенком погибшей пары, которого забрала бабушка, работает психолог.