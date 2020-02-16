Бабушка забрала сына застреленной в Калининграде пары

Калининград, 16 февраля. Бабушка забрала сына застреленной у Центрального рынка в Калининграде пары, с ребенком работал психолог.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена по правам ребенка в регионе Ирину Ткаченко.

«С ним работает психолог, из больницы забрала бабушка», — рассказала Ткаченко.

По данным СУ СК РФ по Калининградской области, в субботу на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего ружья расстрелял троих прохожих. Мужчина и женщина погибли на месте, их 13-летнего сына доставили в больницу. Стрелявший пытался покончить с собой, от ранения он умер в реанимации.

Позже стало известно, что подростка отпустили из медучреждения под амбулаторное наблюдение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Очевидцы происшествия рассказали, что у погибших, а также у стрелка был бизнес по продаже овощей на Центральном рынке города, женщина была беременна.