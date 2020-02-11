Пациентки в Калининграде пожаловались на видеокамеру в кабинете гинеколога

Калининград, 11 февраля. Несколько пациенток женской консультации в Калининграде пожаловались на видеокамеру, установленную в кабинете гинеколога.

В женской консультации при роддоме №4 пояснили, что видеофиксация нужна для предупреждения конфликтных ситуаций. Женщинам не понравилось такое «подглядывание» и они обратились за помощью к правозащитникам.

По словам юриста Жанны Демчук, заведущая консультации Анна Аникеева отказалась отвечать на вопросы. В Минздраве Калининграда сообщили, что кабинет гинеколога признается публичным местом, поэтому съемка разрешена.

В роддоме №4 съемку объяснили законами о противодействии коррупции и терроризму. Юрист Жанна Алтунян считает, что незаконные акты вряд ли происходят, когда женщина находится в гинекологическом кресле.

«Просто факт обращения к врачу — это уже тайна, которая не может быть передана третьим лицам», — передает ее слова НТВ.

При этом картинка из кабинетов гинекологов выводится на компьютер главного врача организации. О том, на каком сервере хранятся ролики, тоже неизвестно. Поэтому многие пациентки решили перевестись в другие женские консультации.

Ранее сообщалось, что гинекологи из Одессы установили скрытую камеру и записывали видео с пациентками. После этого они продавали материал на сайты для взрослых. Возбуждено уголовное дело об изготовлении порнографии.