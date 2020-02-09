Ребенок пострадал в результате ДТП в Калининграде

Калининград, 9 февраля. Шестилетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Калининграде. Об этом сообщили в управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в Багратионовском районе на 34-м километре трассы Калининград-Мамоново. По имеющейся информации, автомобиль Ford с 24-летней женщиной за рулем съехал в придорожный кювет и перевернулся.

Правоохранители сообщили, что женщина не справилась с управлением на прямом участке дороги из-за того, что отвлеклась. Водителю и шестилетнему пассажиру чудом удалось избежать серьезных травм и отделаться легкими ссадинами.