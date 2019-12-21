Ученый из Калининграда впервые перевел на русский язык диссертацию Канта

Калининград, 21 декабря. Старший научный сотрудник Академии Кантианы Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета в Калининграде Сергей Луговой стал первым ученым, который перевел на русский язык магистерскую диссертацию немецкого философа Иммануила Канта.

Как поясняют в пресс-службе университета, диссертация под названием «Краткий очерк некоторых размышлений об огне» была написала в 1755 году. Работа создавалась в качестве пробного сочинения для доступа Канта к магистерскому экзамену. В оригинале была написана на латыни.

Известно, что после написания рукописи и сдачи экзамена, Кант не стал публиковать текст диссертации. После смерти философа научный труд был передан в библиотеку Кенигсбергского университета Альбертины, к вещам других выдающихся жителей города. В конце 19 века диссертацию перевели на немецкий и другие языки.

По словам экспертов, на то время идеи Канта, высказанные в диссертации, выглядели актуальными. Однако сейчас размышления философа об эфире как эластичной материи огня, света и тепла вызывают лишь исторический интерес, пишет ТАСС.

«В гуманитарной сфере ситуация иная. Оживление интереса к позднему творчеству Канта спровоцировало ряд дискуссий, в том числе об эфире, упоминание о котором довольно часто встречается в поздних заметках» – поясняет автор перевода, кандидат философских наук Сергей Луговой.

Таким образом, данная диссертация может помочь ученым лучше понять философские взгляды Канта на эфир и материю.

Напомним, родоначальник классической немецкой философии Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенинсберге, который на сегодняшний день является российским городом Калининградом. Могила мыслителя также находится там. В ноябре этого года неизвестные облили краской памятник философу.