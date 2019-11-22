Автобус протаранил цветочный павильон в Калининграде, ФАН публикует видео с места ЧП

Калининград, 22 ноября. Пассажирский автобус после ДТП влетел в цветочный павильон в центре Калининграда. Пострадали пешеходы и продавщица цветов. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Инцидент произошел в шестом часу вечера на пересечении улиц Черняховского и Горького. По словам очевидцев, когда рейсовый автобус поворачивал с улицы Черняховского, произошло столкновение с Nissan.

После столкновения автобус вынесло на тротуар, и он врезался в цветочную палатку. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека: продавщица цветов и двое прохожих. Находящиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.