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Автобус протаранил цветочный павильон в Калининграде, ФАН публикует видео с места ЧП

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Автобус протаранил цветочный павильон в Калининграде, ФАН публикует видео с места ЧП

Калининград, 22 ноября. Пассажирский автобус после ДТП влетел в цветочный павильон в центре Калининграда. Пострадали пешеходы и продавщица цветов. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия. 

Инцидент произошел в шестом часу вечера на пересечении улиц Черняховского и Горького. По словам очевидцев, когда рейсовый автобус поворачивал с улицы Черняховского, произошло столкновение с Nissan. 

После столкновения автобус вынесло на тротуар, и он врезался в цветочную палатку. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека: продавщица цветов и двое прохожих. Находящиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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