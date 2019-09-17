Врачи в Калининграде удалили у пациентки опухоль размером с апельсин

Калининград, 17 сентября. Врачи удалили у 38-летней жительницы Калининграда опухоль головного мозга размером с апельсин.

Заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы Эдуард Хасаншин рассказал подробности об этом уникальном случае. Опухоль развивалась в течение 15 лет, женщина никогда не проходила обследование головного мозга.

Медики выявили патологию совсем недавно. Перед госпитализацией опухоль была размером с апельсин. Врачи решили провести операцию в несколько этапов, пишет издание «Клопс.ру».

Хасаншин отметил, что последний этап продлился 12 часов. В целом операция прошла успешно, к женщине вернулась речь. Сейчас она может самостоятельно есть и сидеть. Ей разрешают ненадолго вставать.

Ранее сообщалось, что врачи в Сочи вырезали у пациентки опухоль, внутри которой находилось 14 литров жидкости.