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Ракетчики в Калининградской области провели учения с комплексами «Искандер»

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Ракетчики в Калининградской области провели учения с комплексами «Искандер»

Калининград, 16 июня. Военнослужащие в Калининградской области отработали нанесение условных ракетных ударов с использованием комплексов «Искандер».

Как сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов, ракетчики провели скрытое выдвижение в район дислокации, оборудовали стартовые позиции и выполнили пуски по мишеням.

Военнослужащие отработали действия по выходу из-под ответного удара условного противника. Особое внимание руководство уделяло слаженной работе и профессиональным навыкам личного состава.

Учения в Калининградской области проходят на фоне стартовавших 9 июня в Балтийском море учений стран-участниц НАТО. В маневрах участвуют 18 стран.

Ранее сообщалось, что под Астраханью российские военные совершили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М». Цель была удалена на 56 километров.

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Автор: Ирина Селезнева
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