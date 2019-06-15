Жители Советска требуют отставки главы города после пожара в «местном Нотр-Даме»

Терпение жителей города Советска Калининградской области окончательно иссякло после пожара, который произошел накануне в одной из главных архитектурных достопримечательностей города — бывшем театре королевы Луизы, который местные именуют «Советским Нотр-Дамом». На следующий день после этого люди начали собирать подписи под петицией за отставку действующего главы администрации.

По мнению местных жителей, за более чем 700-летнюю историю Советска (Тильзита) в таком состоянии, в каком он находится сейчас, город никогда не был. Однако власти не разделяют недовольств горожан и взяли глухую оборону. Федеральное агентство новостей решило разобраться в сложившейся ситуации.

Катализатором для выдвижения требований горожанами послужил случай, произошедший утром 6 июня на улице Победы. Загорелось заброшенное четырехэтажное здание. Оказалось, что огонь начал уничтожать бывший театр королевы Луизы 1910 года постройки. Пережившее Великую Отечественную войну здание не смогло выстоять перед безразличием чиновников XXI века. Заброшенный памятник архитектуры вовремя не законсервировали, из-за чего в его помещения пробирались вандалы, выносили все ценное и более-менее пригодное для сбыта на черном рынке. Также здание горело, и не раз. Но последней каплей стал недавний пожар, который уничтожил 600 квадратных метров перекрытий и привел здание в совсем плачевное состояние.

«Все дело в том, что ключевой пост в управлении городом сейчас занимает человек, который не способен справиться ни с одной задачей, который погряз в скандалах и показухе. Он как будто делает все, чтобы навредить Советску, — начал диалог с ФАН неравнодушный горожанин адвокат Сергей Тветинский. — За время его руководства (на двух должностях) население города сократилось на 10% (с 43 тыс. до 39 тыс. человек), достигнув абсолютного минимума за последние 45 лет. Жители массово покидают Советск, так как растет безработица, закрываются учебные и социальные учреждения, не чистятся улицы, не ремонтируется инфраструктура. Проблемы города не только не решаются, но и заостряются, вся деятельность главы администрации сводится только к самопиару, имитации и профанации».

Речь идет о главе администрации Советского городского округа Николае Воищеве. По мнению местных жителей, такой разрухи, как сейчас, в городе не видели никогда.

«После [Великой Отечественной] войны самым менее разрушенным городом был Тильзит, он же Советск. Калининград тогда очень сильно пострадал, а у нас до сих пор сохранилась старая брусчатка, — пояснил Тветинский. — В свое время он [Воищев] изменил устав, и теперь отстранить его не может никто. Иной расклад возможен, только если на протяжении нескольких лет ставить ему неудовлетворительную оценку».

Занятно, что, помимо недовольства местных жителей, в отношении Воищева расследуется уголовное дело. Как следует из информационного сообщения, размещенного на сайте регионального Следственного комитета, год назад в отношении главы администрации муниципального образования «Советский городской округ» было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Решение об этом было принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и прокурорской проверки.

По данным следствия, подозреваемый, являясь главой администрации муниципалитета, использовал служебные полномочия и незаконно передал в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 квадратных метров стоимостью свыше 984 тысяч рублей.

«Впоследствии в 2015 году подозреваемый от имени администрации Советского городского округа заключил с собой лично договор купли-продажи объединенного земельного участка за плату в сумме 63,6 тысячи рублей и зарегистрировал на него право собственности», — говорится в сообщении СК.

Как уточнили ФАН в ведомстве, в настоящее время по уголовному делу ведется расследование. Сейчас сторона обвинения знакомится с материалами уголовного дела.

«Пока следствие затягивается, город разрушается. Здесь, по сути, отсутствует благоустройство, величественные архитектурные здания прошлых эпох ветшают и превращаются в облезлые руины. Последней каплей стал пожар в здании культурного наследия «Театр королевы Луизы», одном из символов города. В результате оно было практически уничтожено огнем. То, что это был поджог, ни у кого уже сомнений не вызывает, — отметил Тветинский. — У нас много таких объектов сгорело, а на их месте появились новостройки».

Отметим, еще в декабре прошлого года служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области на письмо неравнодушного местного жителя ответила, что выдано задание на проведение работ по сохранению театра. Поскольку здание находится в полуразрушенном состоянии, муниципальными властями в рамках реализации программы приграничного сотрудничества Польша — Россия 2014–2020 подготовлена и подана заявка на участие в конкурсе проектов с целью получения гранта на проведение работ по реконструкции исторического здания бывшего театра под музейно-выставочный центр.

«Я переехал из Советска в Петербург, но продолжаю навещать родной город и каждый раз остаюсь в шоке — город деградировал. Везде разруха, все обветшало и падает, — пояснил неравнодушный уроженец Советска краевед Михаил Боев. — Много памятников культурного значения находится в руинах, причем они считаются самыми красивыми и уникальными зданиями не только города, но и всей страны. Это самый красивый малый город нашей страны. У нас на улицах до сих пор есть брусчатка. Правда, в последнее время ее вытаскивают, а на ее место укладывается асфальт. Город заброшен и запущен».

Несмотря на многочисленные жалобы со стороны местных жителей, администрация города продолжает отчитываться об успехах своей работы. Помимо этого, на официальном сайте правительства Калининградской области появилось голосование. Жителям предлагается ответить на ряд оценочных вопросов работы администраций того или иного городского округа, среди которых фигурирует и Советск.

«Раньше там еще не было оценок «плохо», только положительные», — резюмировал Михаил.

А пока областное правительство пытается понять, насколько сильно жители Советска устали от разрухи, продолжается активная работа по сбору обращений к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

«Мы настоятельно просим вас во избежание роста протестных настроений отстранить главу администрации Советского городского округа от занимаемой должности на основании полного недоверия к нему со стороны населения города и заведенного в отношении него уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также требуем инициировать комплексное расследование финансово-хозяйственной деятельности главы администрации Николая Николаевича Воищева и его подчиненных», — говорится в обращении.

Меньше чем за неделю под петицией оставили свои неравнодушные голоса более 1,3 тысячи человек. А пока горожане голосуют за отставку, местный глава вновь заявляет о необходимости законсервировать разрушающиеся достопримечательности.