Администрация Калининграда ищет вандалов, заливших антифриз в фонтан

Калининград, 30 мая. Власти Калининграда разыскивают вандалов, которые залили антифриз в фонтан. Из-за действий хулиганов вода стала ярко-зеленой, сообщается в официальной группе городской администрации в Facebook.

«Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у Европы», — говорится в посте.

Власти сообщили, что антифриз в фонтан залили в темное время суток. Сейчас вандалов пытаются вычислить с помощью записей с камер наружного наблюдения.

«Зеленый» фонтан пока отключили. Специализированные сотрудники прочистят систему подачи воды.

Отметим, что желающих искупаться в фонтане может ожидать не только антифриз. Ранее Роспотребнадзор рассказал, что спасаться от жары в фонтанах опасно, поскольку это грозит травмами и различными заболеваниями.