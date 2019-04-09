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Более десятка улиц остались в Калининграде без света

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Более десятка улиц остались в Калининграде без света

Калининград, 9 апреля. Масштабное отключение света зафиксировано в Калининграде. Около часа без электроэнергии оставались жители Ленинградского района, а также острова Октябрьского.

Вечером в понедельник произошло массовое отключение электроэнергии в Калининграде. Без света оказались жители улиц Куйбышева, Черняховского, Невского, 9 Апреля, Аксакова, Генерала Павлова и других. 

Спустя час в компании «Янтарьэнерго» сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено. По данным компании, причиной отключения света стал сбой в работе подстанции «Московская» 110 кВт. Потребителей «запитали» по резервным схемам.

В зону отключения попали более 10 улиц преимущественно в Ленинградском районе города.

Автор: Олеся Волкова
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