Более десятка улиц остались в Калининграде без света

Калининград, 9 апреля. Масштабное отключение света зафиксировано в Калининграде. Около часа без электроэнергии оставались жители Ленинградского района, а также острова Октябрьского.

Вечером в понедельник произошло массовое отключение электроэнергии в Калининграде. Без света оказались жители улиц Куйбышева, Черняховского, Невского, 9 Апреля, Аксакова, Генерала Павлова и других.

Спустя час в компании «Янтарьэнерго» сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено. По данным компании, причиной отключения света стал сбой в работе подстанции «Московская» 110 кВт. Потребителей «запитали» по резервным схемам.

В зону отключения попали более 10 улиц преимущественно в Ленинградском районе города.