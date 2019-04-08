Житель Калининграда нашел бутылку с ядовитыми конфетами начала ХХ века

Калининград, 8 апреля. Житель Калининграда Сергей Попов нашел бутылку начала XX века на одной из стройплощадок города, внутри которой находилось более 20 небольших конфет с изображением перекрещенных костей.

Попов рассказал РИА Новости, что с 14 лет занимается коллекционированием и поисковой деятельностью. На сегодняшний день в его коллекции уже собрано «25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра». Однако с бумажными свертками Попов столкнулся впервые.

По его словам, «описание отравы» он нашел в Интернете, «на обертке написано «яд» на всех языках, включая русский с твердым знаком на конце».

По предварительным данным, найденный бутылек произведен в начале XX века, а его содержимое так хорошо сохранилось благодаря тому, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой.

Попов в Калининграде является местной знаменитостью. Как ранее сообщали местные СМИ, молодой человек мечтает открыть свой музей. Для украшение экспозиции Попов уже закупил интересные вещи, чтобы был нестандартный подход к оформлению его небольшого музея.

Не так давно молодой человек уволился со своей основной работы и теперь продает необычные бутылочки на Медовом мосту. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне необычной коллекции. Порталу «Страна Калининград» он рассказал ранее, что бутылочками интересуются главным образом российские туристы. Многие из них планируют насыпать в немецкие емкости, например небольшие чернильницы, крупинки местного янтаря и хранить это у себя как память о Калининградской области.