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Калининградский завод «Янтарь» начал строить самый крупный в России траулер

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Калининградский завод «Янтарь» начал строить самый крупный в России траулер

Калининград, 8 апреля. Работники Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» приступили к строительству большого морозильного траулера (БМРТ). Судно будут использовать камчатские рыбаки, сообщили в пресс-службе предприятия.

Резка металла, из которого впоследствии изготовят корпус траулера, началась 5 апреля. Проект судна разработали сотрудники петербургской организации ООО «Вяртсиля Восток». Траулер является самым крупным БМРТ, строящимся в настоящее время на верфях России. Длина судна составит 121 метр, ширина — 21,6 метра, водоизмещение — около 13 тысяч тонн. На борту траулера расположатся орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

Контракт на постройку БМРТ был подписан в прошлом году. Заказчиком выступил Рыболовецкий колхоз имени Ленина, базирующийся в Петропавловске-Камчатском. Судно получит название «Виктор Гаврилов» в честь капитана дальнего плавания и ветерана колхоза. Планируется, что траулер передадут заказчику в 2023 году.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ПСЗ «Янтарь»
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