Губернатор назвал главные события 2018 года для Калининградской области и страны



Калининград, 27 декабря. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал главные события 2018 года. По его мнению, для региона важными стало вступление в силу закона об особой экономической зоне, строительство новых образовательных учреждений, развитие здравоохранения.

Для России самыми запоминающимися стали выборы президента и чемпионат мира по фтуболу, поскольку четыре игры состоялись в Калининграде.

«В регионе это, наверное, новый закон об особой экономической зоне, закон об офшоре, рекультивация областных свалок - и «Дариты», — прокомментировал губернатор.

Кроме того, решается вопрос со школами в Калининграде. Строительство одной школы закончат в 2019 году, на вторую получено финансирование. На возведение детских садов также получены средства.

Осенью 2018 года подписали контракт на строительство онкологического центра в Калининградской области. В регионе активно работают центры женского здоровья, обследованы более 50 тысяч пациенток.

Врачи выявили у 164 человек рак на ранней стадии. Алиханов подчеркнул, что это спасенные жизни, а не просто «красивая цифра». Губернатор напомнил, что население Калининградской области превысило миллион человек.