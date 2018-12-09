Появилось видео с места жуткого ДТП в Калининграде
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Калининград, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининграде: столкнулись два легковых автомобиля.
Аварию зафиксировали на улице Колхозная утром в воскресенье, 9 декабря. Соответствующую информацию передают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в социальной сети «ВКонтакте».
Известно, что одна из машин вылетела к подъезду частного дома и врезалась в дерево. По словам очевидцев, пострадавших нет.
«Люди, будьте внимательнее, грохот был такой жуткий, думала все гораздо хуже…», — пишет один из пользователей соцсетей.