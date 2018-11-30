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Бронетранспортеры исполнили вальс в честь Дня морпехов в Балтийске

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Бронетранспортеры исполнили вальс в честь Дня морпехов в Балтийске

Калининград, 30 ноября. Вальс бронетранспортеров состоялся в День военно-морского флота РФ в Балтийске, передает пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.

Современные бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России на центральной площади Балтийска. Организаторами необычного выступления стали военнослужащие 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота.

Отметим, празднование началось с поздравления командующего Балтийским флотом вице-адмирал Александра Носатова и представителей власти в рамках торжественного митинга.

Автор: Алексей Громов
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