В Калининграде отмывают оскверненную могилу философа Канта

Калининград, 27 ноября. Могилу философа и ученого Иммануила Канта, которую накануне неизвестные облили краской, очищают в Калининграде.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время специалисты уже приступили к очистке могилы Канта.

Напомним, неизвестные облили краской могилу и памятник философа и ученого у здания университета имени Канта. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент инициировали проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.