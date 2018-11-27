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Вандалы в Калининграде облили краской памятник Канту

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Вандалы в Калининграде облили краской памятник Канту

Калининград, 27 ноября. Неизвестные в Калининграде облили краской памятник Иммануилу Канту в сквере одного из корпусов Балтийского федерального университета, который носит имя немецкого философа. Об этом рассказала представитель БФУ Юлия Шкуркина.

По ее словам, рядом с памятником были разбросаны листовки, в которых ученого назвали врагом. Автор призвал студентов «вымарывать чужое имя из своих документов».

В БФУ уточнили, что пострадала сама фигура Канта, а также постамент. Они залиты белой и розовой краской. Сотрудники учебного заведения сейчас пытаются смыть пятно, а также привести памятник в надлежащий вид. Как пишет «Политика сегодня», университет расценивают произошедшее как акт вандализма.

Как ранее писала «Газета.ru», пермские вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте. 

Вандалы в Калининграде облили краской памятник Канту

Автор: Алия Садыкова
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