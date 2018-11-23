Слетевшая с полуприцепа на дорогу в Калининграде металлическая конструкция попала на видео

Калининград, 23 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининграде: внушительная металлическая конструкция слетела с платформы полуприцепа и парализовала движение на участке. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На Балтийском шоссе по пути в Балтийск и Светлый с платформы полуприцепа на дорогу опрокинулась внушительная металлическая конструкция и перегородила часть проезжей части.

Авария парализовала движение на участке дороги. На месте работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.