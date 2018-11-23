Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Слетевшая с полуприцепа на дорогу в Калининграде металлическая конструкция попала на видео

40
0 Оставить комментарий

Слетевшая с полуприцепа на дорогу в Калининграде металлическая конструкция попала на видео

Калининград, 23 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининграде: внушительная металлическая конструкция слетела с платформы полуприцепа и парализовала движение на участке. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На Балтийском шоссе по пути в Балтийск и Светлый с платформы полуприцепа на дорогу опрокинулась внушительная металлическая конструкция и перегородила часть проезжей части.

Авария парализовала движение на участке дороги. На месте работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.