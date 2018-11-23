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Женщина на джипе въехала в табун лошадей под Калининградом

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Женщина на джипе въехала в табун лошадей под Калининградом

Калининград, 23 ноября. Джип въехал в табун лошадей на калининградской трассе. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на 42-м километре трассы Калининград — Мамоново​​​: 29-летняя женщина, находившаяся за рулем Land Rover, въехала в табун лошадей. Она пыталась притормозить, однако столкновения избежать не удалось.

Две лошади погибли. Женщина, находившаяся за рулем авто, не пострадала. Собственника табуна лошадей, состоявшего из 10-12 животных, установить не удалось.

Автор: Алексей Громов
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