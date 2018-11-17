Иномарка столкнулась с автобусом в Калининграде: опубликовано видео

Калининград, 17 ноября. В центре Калининграда столкнулись пассажирский автобус и иномарка, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, легковой автомобиль имеет серьезные повреждения. Движение на центральной площади Калининграда затруднено. Пострадавших и жертв при ДТП нет.

На месте работают оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.