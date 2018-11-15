Новорожденный умер в Калининграде из-за отказа в дорогом лекарстве

Калининград, 15 ноября. Исполняющая обязанности главного врача роддома в Калининграде отказала новорожденному в дорогостоящем лекарстве, которое было необходимо ребенку для жизнедеятельности. Женщина задержана по подозрению в превышении полномочий, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, 6 ноября в одном из роддомов Калининграда женщина родила ребенка, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужен был дорогостоящий препарат. Врач приказала подчиненным принять все возможным меры, чтобы ребенок скончался. Она мотивировала это тем, что стоимость лекарства крайне высока. В этот же день новорожденный умер. Чтобы избежать уголовной ответственности, медик потребовала у коллег, чтобы они написали ложную информацию умер — ребенок умер еще в утробе матери.

«Подозреваемая задержана и допрошена», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении 41-летней подозреваемой меры пресечения. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Кроме того, следователи запросили провести судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти новорожденного, сообщил «Царьград».