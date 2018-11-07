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Бездомные собаки покусали лицо двухлетнему мальчику в Калининграде

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Бездомные собаки покусали лицо двухлетнему мальчику в Калининграде

Калининград, 7 ноября. Дворовые собаки напали на двухлетнего ребенка и искусали ему лицо в Калининграде. Соответствующую информацию передает интернет-портал «Клопс» со ссылкой на слова мамы пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел в понедельник, 5 ноября, около 09.30 в одном из садовых обществ на улице Сергея Лазо: бездомные собаки напали на двухлетнего малыша и покусали ему лицо. Пострадавшего незамедлительно доставили в Детскую областную больницу.

По словам мамы ребенка, две бездомные собаки живут в канаве рядом с СНТ «Ивушка». Они ведут себя крайне агрессивно, но службы отлова дворовых собак не реагируют на жалобы местных жителей.

Автор: Алексей Громов
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