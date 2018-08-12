Новые запрещающие дорожные знаки появились на улицах Калининграда

Калининград, 12 августа. С 12 августа на улицах Калининграда появились новые дорожные знаки. Теперь ограничение действует на участке Свободной улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Калининградцам запретили останавливаться на Свободной улице на участке между домами №19 и №25а. Данные меры призваны обеспечить безопасность движения крупногабаритного транспорта, который будет проводить ремонт кровли в домах №19-№25 и подвозить строительный материал к месту ремонта.

В администрации порекомендовали водителям быть внимательнее. Запрет будет действовать вплоть до окончания ремонтных работ.