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Новые запрещающие дорожные знаки появились на улицах Калининграда
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    Новые запрещающие дорожные знаки появились на улицах Калининграда

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    Новые запрещающие дорожные знаки появились на улицах Калининграда

    Калининград, 12 августа. С 12 августа на улицах Калининграда появились новые дорожные знаки. Теперь ограничение действует на участке Свободной улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    Калининградцам запретили останавливаться на Свободной улице на участке между домами №19 и №25а. Данные меры призваны обеспечить безопасность движения крупногабаритного транспорта, который будет проводить ремонт кровли в домах №19-№25 и подвозить строительный материал к месту ремонта.

    В администрации порекомендовали водителям быть внимательнее. Запрет будет действовать вплоть до окончания ремонтных работ.

    Автор: Софья Куликова
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