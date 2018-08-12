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Общество
Паука-осу родом из южных широт обнаружили в Калининградской области
Общество
Паука-осу родом из южных широт обнаружили в Калининградской области
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    Паука-осу родом из южных широт обнаружили в Калининградской области

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    Паука-осу родом из южных широт обнаружили в Калининградской области

    Калининград, 12 августа. В национальном парк Калининградской области «Куршская коса» обнаружили крайне необычного для широт паука-осу. Как сообщают представители парка, обычно паук-оса обитает в южных широтах.

    Как сообщили в «Куршской косе», появление столько необычного гостя может быть вызвано приходом жарких воздушных масс с Иберийского полуострова и Западной Европы. Возможно, паука-осу принес в Калининград южный ветер.

    Паук размером в полтора сантиметра имеет необычную черно-желтую окраску, свойственную осам. Осиная раскраска выдала паука-кругопряда аргиопу Брюнниха или просто паука-осу.

    Южанина обнаружила жительница поселка Лесное, паук сплел паутину возле ее дома.

    Автор: Софья Куликова
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