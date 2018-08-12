В Калининграде пьяный водитель иномарки протаранил машину инкассации

Калининград, 12 августа. Авария произошла вечером накануне, 11 августа, на улице Дзержинского. Автомобиль Hyundai врезался в инкассаторскую машину.

Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсети «ВКонтакте», водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, после аварии водитель сразу уснул. Кроме того, ему периодически становилось плохо.

«Пьяный водитель, не просто пьяный, а в ноль <…> Врезался в инкассаторскую машину», — пишут очевидцы.

Автомобили не получили серьезных повреждений, также сообщается, что в ДТП никто не пострадал.