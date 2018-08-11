Движение на улице Кутузова в Калининграде останется односторонним до 19 августа

Калининград, 11 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение на улице Кутузова останется односторонним до 19 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города.

В частности, одностороннее движение будет введено на участке от проспекта Мира до проспекта Победы. Ограничения будут действовать на время проведения ремонта дороги.

«Ремонт улицы Кутузова производится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Планируется, что здесь обновят тротуар и больше километра «дорожной одежды».

Напомним, новые авиарейсы из Калининграда в Жуковский в Подмосковье планируют запустить в пятницу, 10 августа. Соответствующую информацию передает пресс-центр организации-перевозчика.