Меню
Общество
«Уральские авиалинии» запустили авиарейс из Калининград‍а в Подмосковье
Россия
Россельхознадзор ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии с 15 августа
Следующая новость
Загрузка...

    «Уральские авиалинии» запустили авиарейс из Калининград‍а в Подмосковье

    132

    «Уральские авиалинии» запустили авиарейс из Калининград‍а в Подмосковье

    Калининград, 10 августа. Новые авиарейсы из Калининграда в Жуковский в Подмосковье планируют запустить в пятницу, 10 августа. Соответствующую информацию передает пресс-центр организации-перевозчика.

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует начать осуществлять перевозки сегодня, 10 августа. Самолеты будут курсировать между городами до 7 сентября.

    Планируется, что пассажиров будут перевозить по пятницам. Из подмосковного аэропорта лайнер будет вылетать в 16.40, из аэропорта «Храброво» — в 18.40. Стоимость одного билета составляет порядка 4109 рублей.

    Напомним, десять повозок с лошадьми-тяжеловозами из Германии пройдут через Калининград. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.