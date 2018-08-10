Калининград, 10 августа. Новые авиарейсы из Калининграда в Жуковский в Подмосковье планируют запустить в пятницу, 10 августа. Соответствующую информацию передает пресс-центр организации-перевозчика.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует начать осуществлять перевозки сегодня, 10 августа. Самолеты будут курсировать между городами до 7 сентября.

Планируется, что пассажиров будут перевозить по пятницам. Из подмосковного аэропорта лайнер будет вылетать в 16.40, из аэропорта «Храброво» — в 18.40. Стоимость одного билета составляет порядка 4109 рублей.

Напомним, десять повозок с лошадьми-тяжеловозами из Германии пройдут через Калининград.