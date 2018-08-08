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В Калининграде запретят парковку на трех улицах
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    В Калининграде запретят парковку на трех улицах

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    В Калининграде запретят парковку на трех улицах

    Калининград, 8 августа. В Калининграде до конца августа запретят парковку на трех улицах. Запрещающие знаки появятся на улицах Боткина, Куйбышева и Театральной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

    До конца августа знак, запрещающий парковку, установят на улице Боткина. Знак будет действовать от перекрестка с улицей 9 Апреля в 20 метрах от пожарного въезда к Калининградской областной клинической больнице. На улице Куйбышева знак установят на пересечении с переулком Куйбышева. А на Театральной улице на пересечении с проспектом Мира вдоль фонтана.

    Запрет на парковку будут действовать с 27 августа.

    Автор: Софья Куликова
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