В Калининграде запретят парковку на трех улицах

Калининград, 8 августа. В Калининграде до конца августа запретят парковку на трех улицах. Запрещающие знаки появятся на улицах Боткина, Куйбышева и Театральной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До конца августа знак, запрещающий парковку, установят на улице Боткина. Знак будет действовать от перекрестка с улицей 9 Апреля в 20 метрах от пожарного въезда к Калининградской областной клинической больнице. На улице Куйбышева знак установят на пересечении с переулком Куйбышева. А на Театральной улице на пересечении с проспектом Мира вдоль фонтана.

Запрет на парковку будут действовать с 27 августа.