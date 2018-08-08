В Калининграде отключат два светофора из-за работ на электросетях

Калининград, 8 августа. Из-за проведения ремонтных работ на электросетях в Калининграде отключат два светофора 8 и 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Светофор на перекрестке Московского проспекта и улицы Миклухо-Маклая будет отключен 8 августа до 18.30. Также светофор на перекрестке улицы Дзержинского и переулка Дзержинского не будет работать с 17.00 до 18.00 8 августа.

До 15.00 будет отключен светофор на пересечении улицы Гайдара, улицы Согласия и улицы Ген.Челнокова. Кроме того, до 20.00 светофорный объект не будет работать на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля.

С 10.00 до 15.00 9 августа будет отключен светофор на перекрестке и улиц Ген.Челнокова и Елизаветинской из-за работ на электрических сетях.