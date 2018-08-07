Лошади-тяжеловозы из Германии пройдут через Калининград

Калининград, 7 августа. Десять повозок с лошадьми-тяжеловозами из Германии пройдут через Калининград. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального правительства.

Лошади-тяжеловозы преодолеют две тысячи километров по маршруту Германия — Россия в рамках международного проекта «Титаны в пути», организованного обществом спортивного коневодства по разведению тяжеловозных пород лошадей из немецкого города Брюк.

Планируется, что повозки с лошадьми-тяжеловозами пройдут через Германию, Польшу, Россию, Литву, Латвию, Эстонию. А в течение недели они будут находиться в Калининграде.