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Лошади-тяжеловозы из Германии пройдут через Калининград
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    Лошади-тяжеловозы из Германии пройдут через Калининград

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    Лошади-тяжеловозы из Германии пройдут через Калининград

    Калининград, 7 августа. Десять повозок с лошадьми-тяжеловозами из Германии пройдут через Калининград. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального правительства.

    Лошади-тяжеловозы преодолеют две тысячи километров по маршруту Германия — Россия в рамках международного проекта «Титаны в пути», организованного обществом спортивного коневодства по разведению тяжеловозных пород лошадей из немецкого города Брюк.

    Планируется, что повозки с лошадьми-тяжеловозами пройдут через Германию, Польшу, Россию, Литву, Латвию, Эстонию. А в течение недели они будут находиться в Калининграде.

    «Жители и гости региона смогут познакомиться с участниками этого яркого события, увидеть лошадей редкой для России рейнско-немецкой тяжелоупряжной породы», — отметила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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