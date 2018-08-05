Балтийское шоссе парализовала девятикилометровая пробка

Калининград, 5 августа. Накануне, 5 августа, на Балтийской трассе образовалась пробка в девять километров. Причиной такого затора стали три ДТП на шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в социальной сети «Вконтакте».

По данным «Яндекс. Пробки» длина затора достигла девяти километров, при этом средняя скорость движения составила 7 км/ч. Как рассказали очевидцы, одна авария произошла между поселками им. А. Космодемьянского и Взморьем. Там две участницы ДТП лишились боковых зеркал. Автомобили заблокировали движение в обе стороны, из-за чего собрался огромный хвост из машин.

Пробка растянулась от СНТ «Балтика» до поселка Боброво.