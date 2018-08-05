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Двое мужчин утонули в Балтийске из-за отбойных течений
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    Двое мужчин утонули в Балтийске из-за отбойных течений

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    Двое мужчин утонули в Балтийске из-за отбойных течений

    Балтийск, 5 августа. Накануне, 4 августа, двое мужчин утонули в Балтийском море на курортном побережье. Причиной трагедии стали усилившиеся отбойные течения. Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

    Первый несчастный случай произошел в поселке Мечниково около 09.00. Мужчина 36 лет не смог выбраться из воды из-за сильного течения. В этот же день вечером утонул 50-летний мужчина. Трагедия произошла на Балтийской косе.

    Администрация района выпустила предупреждение в связи с участившимися несчастными случаями, в котором напомнила об опасности отбойных течений.

    Автор: Софья Куликова
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