Калининградец украл 78 упаковок таблеток из аптеки

Калининград, 5 августа. Житель Калининграда украл из аптеки 78 упаковок лекарств. В полицию обратилась заведующая учреждением. По ее словам, мужчина разбил стекло в торговом зале аптеки на улице Тельмана и похитил лекарства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали вора по горячим следам. Им оказался мужчина 43 лет. Вор ранее уже привлекался к ответственности и был неоднократно судим.

Ущерб оценили на 2,2 рублей. Похищенный товар вернули в аптеку. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.