Меню
Общество
Калининградец украл 78 упаковок таблеток из аптеки
Происшествия
Двое мужчин утонули в Балтийске из-за отбойных течений
Следующая новость
Загрузка...

    Калининградец украл 78 упаковок таблеток из аптеки

    59

    Калининградец украл 78 упаковок таблеток из аптеки

    Калининград, 5 августа. Житель Калининграда украл из аптеки 78 упаковок лекарств. В полицию обратилась заведующая учреждением. По ее словам, мужчина разбил стекло в торговом зале аптеки на улице Тельмана и похитил лекарства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали вора по горячим следам. Им оказался мужчина 43 лет. Вор ранее уже привлекался к ответственности и был неоднократно судим.

    Ущерб оценили на 2,2 рублей. Похищенный товар вернули в аптеку. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.