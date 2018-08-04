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Павлинов выпустили гулять по территории Калининградского зоопарка
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    Павлинов выпустили гулять по территории Калининградского зоопарка

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    Павлинов выпустили гулять по территории Калининградского зоопарка

    Калининград, 4 августа. В Калининградском зоопарке павлины могут свободно гулять по территории парка. Однако трогать животных не рекомендуется. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

    «Павлины снова с нами! Друзья, сегодня к цесаркам, вольно гуляющим по зоопарку, присоединились три павлина», — говорится в сообщении.

    Также представители зоопарка добавили, что животные прошли строгий отбор. Выпустили только самых спокойных и привыкших к людям. Однако посетителям следует быть аккуратными и не обижать птиц, иначе они могут дать отпор.

    Напомним, прежде павлинов уже выпускали гулять по дорожкам. Но в 2017 году птица набросилась на ребенка и расцарапала ему лицо. После этого птиц снова поместили в вольеры.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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