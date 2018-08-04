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Немецкую авиационную бомбу обнаружили жители Балтийска в подвале жилого дома
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    Немецкую авиационную бомбу обнаружили жители Балтийска в подвале жилого дома

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    Немецкую авиационную бомбу обнаружили жители Балтийска в подвале жилого дома

    Балтийск, 4 августа. В Балтийске в подвале жилого дома была обнаружена авиационная бомба. Жильцы дома на проспекте Гагарина вызвали специальные службы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

    Прибывшие на место взрывотехники установили, что снаряд принадлежит немецкой военной авиации, в подвале жилого дома хранилась бомба «SD-250»

    «Слава богу, бомбу благополучно достали и увезли. Жители возвращаются в свои дома», — рассказал очевидец.

    В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России информацию о найденном снаряде подтвердили. Также отметили, что снаряд ликвидирован, жизни горожан ничего не угрожает.

    Автор: Софья Куликова
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