Немецкую авиационную бомбу обнаружили жители Балтийска в подвале жилого дома

Балтийск, 4 августа. В Балтийске в подвале жилого дома была обнаружена авиационная бомба. Жильцы дома на проспекте Гагарина вызвали специальные службы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что снаряд принадлежит немецкой военной авиации, в подвале жилого дома хранилась бомба «SD-250»

«Слава богу, бомбу благополучно достали и увезли. Жители возвращаются в свои дома», — рассказал очевидец.

В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России информацию о найденном снаряде подтвердили. Также отметили, что снаряд ликвидирован, жизни горожан ничего не угрожает.