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Автомобиль протаранил забор детского сада в Калининграде
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    Автомобиль протаранил забор детского сада в Калининграде

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    Автомобиль протаранил забор детского сада в Калининграде

    Калининград, 4 августа. ДТП произошло утром 4 августа в Трамвайном переулке. По словам очевидцев, иномарка съехала с автодороги и вылетела в ограждение. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

    Водитель протаранил забор детского сада, от удара металлическое ограждение упало. За рулем машины находился пожилой мужчина.

    В ДТП никто не пострадал. Для того, чтобы достать автомобиль, пришлось вызывать эвакуатор. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

     

     

     

    Автор: Софья Куликова
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