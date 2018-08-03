Дополнительные экспресс-поезда запустят в Зеленоградск и Светлогорск

Калининград, 3 августа. Дополнительные экспресс-поезда будут ходить в Зеленоградск и Светлогорск с 6 по 12 августа. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Так, в 10.45 и 13.30 поезда будут отправляться с Северного вокзала в Зеленоградск, а с Южного вокзала пассажиры уедут в 12.40. Поезда из Зеленоградска до Южного вокзала запустят в 11.28 и 13.29.

В Светлогорск поезда будут отправляться с Северного вокзала в 10.00, 12.00 и 14.05, а обратно до Северного вокзала — в 10.58 и 12.58, а до Южного вокзала поезда отправятся в 16.00.

Напомним, расписание авиарейсов из Калининграда в Рим и Лондон появилось на сайте лоукостера «Победа»