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Дополнительные экспресс-поезда запустят в Зеленоградск и Светлогорск
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    Дополнительные экспресс-поезда запустят в Зеленоградск и Светлогорск

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    Дополнительные экспресс-поезда запустят в Зеленоградск и Светлогорск

    Калининград, 3 августа. Дополнительные экспресс-поезда будут ходить в Зеленоградск и Светлогорск с 6 по 12 августа. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

    Так, в 10.45 и 13.30 поезда будут отправляться с Северного вокзала в Зеленоградск, а с Южного вокзала пассажиры уедут в 12.40. Поезда из Зеленоградска до Южного вокзала запустят в 11.28 и 13.29.

    В Светлогорск поезда будут отправляться с Северного вокзала в 10.00, 12.00 и 14.05, а обратно до Северного вокзала — в 10.58 и 12.58, а до Южного вокзала поезда отправятся в 16.00.

    Напомним, расписание авиарейсов из Калининграда в Рим и Лондон появилось на сайте лоукостера «Победа»

    Автор: Алексей Громов
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