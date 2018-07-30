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Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Калининграда в Рим и Лондон в октябре
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    Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Калининграда в Рим и Лондон в октябре

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    Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Калининграда в Рим и Лондон в октябре

    Калининград, 30 июля. Расписание авиарейсов из Калининграда в Рим и Лондон появилось на сайте лоукостера «Победа».

    На данный момент пассажиры еще не могут приобрести билеты, однако актуальное расписание уже размещено на официальном сайте.

    Так, пассажирские самолеты начнут летать в Великобританию с 23 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета без багажа составляет порядка двух тысяч рублей.

    В Рим рейсы начнут осуществляться с 24 октября по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — от 3650 рублей. 

    Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разместить детский технопарк на территории подтрибунных помещений стадиона «Калининград».

    Автор: Алексей Громов
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