Школьница утонула в озере в Калининградской области

Калининград, 29 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Багратионовске Калининградской области: 15-летняя девушка утонула в озере Лангер. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Спасатели подняли тело девушки из озера в субботу, 28 июля, в 22.00. Известно, что она отдыхала в компании друзей и зашла в воду, однако плавать не умела. Старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко рассказала, что назначена судмедэкспертиза, которая поможет установить точную причину смерти.