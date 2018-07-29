Школьница утонула в озере в Калининградской области
Калининград, 29 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Багратионовске Калининградской области: 15-летняя девушка утонула в озере Лангер. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.
Спасатели подняли тело девушки из озера в субботу, 28 июля, в 22.00. Известно, что она отдыхала в компании друзей и зашла в воду, однако плавать не умела. Старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко рассказала, что назначена судмедэкспертиза, которая поможет установить точную причину смерти.
«В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено», — добавила Гацко.