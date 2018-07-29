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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Балтийске
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    Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Балтийске

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    Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Балтийске

    Балтийск, 29 июля. Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Балтийске. Об этом пишет интернет-издание «Клопс».

    Праздничный парад прошел в воскресенье, 29 июля. Старт был дан в 10.00. В параде принимали участие эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер Р-257, базовый тральщик «Леонид Соболев», большое десантное судно «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и корабль «Дмитрий Шишков».

    Торжественный концерт в честь праздника состоится в Елизаветинском форту в 20.00, а в 22.00 и в 23.00 жителей и гостей города порадует праздничный салют.

    Автор: Алексей Громов
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