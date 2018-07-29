МЧС предупредило жителей Калининграда об аномальной жаре

Калининград, 29 июля. Жителей и гостей Калининграда предупредили о том, что в области ожидается аномально жаркая погода. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС России.

Так, среднесуточная температура воздуха будет примерно на семь или восемь градусов выше климатической нормы в период с 29 июля по 2 августа. В ведомстве просят быть предельно аккуратными в этот период, ограничить количество поездок на транспорте и снизить физические нагрузки, также не забывать пить большое количество воды.

Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разместить детский технопарк на территории подтрибунных помещений стадиона «Калининград».