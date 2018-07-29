Меню
Общество
МЧС предупредило жителей Калининграда об аномальной жаре
Россия
Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    МЧС предупредило жителей Калининграда об аномальной жаре

    295

    МЧС предупредило жителей Калининграда об аномальной жаре

    Калининград, 29 июля. Жителей и гостей Калининграда предупредили о том, что в области ожидается аномально жаркая погода. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС России.

    Так, среднесуточная температура воздуха будет примерно на семь или восемь градусов выше климатической нормы в период с 29 июля по 2 августа. В ведомстве просят быть предельно аккуратными в этот период, ограничить количество поездок на транспорте и снизить физические нагрузки, также не забывать пить большое количество воды.

    Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разместить детский технопарк на территории подтрибунных помещений стадиона «Калининград».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.