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Историко-патриотический парк в крепости Пиллау открылся в Балтийске ко Дню ВМФ
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    Историко-патриотический парк в крепости Пиллау открылся в Балтийске ко Дню ВМФ

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    Историко-патриотический парк в крепости Пиллау открылся в Балтийске ко Дню ВМФ

    Балтийск, 28 июля. Историко-патриотический парк культуры и отдыха начал работу на территории крепости Пиллау в Балтийске. Открытие состоялось 28 июля в преддверии Дня ВМФ РФ, который отмечается 29 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Балтийского флота Романа Мартова.

    «Историко-патриотический парк культуры и отдыха общей площадью около 2 га разместился на территории исторической крепости Пиллау — одной из главных архитектурных достопримечательностей Балтийска», — рассказал Мартов.

    В рамках церемонии открытия историко-патриотического парка прогремел полуденный выстрел из артиллерийского орудия времен войны. Также в парке состоялась реконструкция боя во время штурма крепости Пиллау советскими войсками в апреле 1945 года. Для посетителей парка выступили артисты и оркестр Балтийского флота.

    На данный момент в парке действуют десять тематических площадок, в том числе тир, полевой парк, кузница, монетный двор, гончарня, скалодром, таверна и лодочная станция.

    Автор: Софья Куликова
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