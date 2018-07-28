Историко-патриотический парк в крепости Пиллау открылся в Балтийске ко Дню ВМФ

Балтийск, 28 июля. Историко-патриотический парк культуры и отдыха начал работу на территории крепости Пиллау в Балтийске. Открытие состоялось 28 июля в преддверии Дня ВМФ РФ, который отмечается 29 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Балтийского флота Романа Мартова.

«Историко-патриотический парк культуры и отдыха общей площадью около 2 га разместился на территории исторической крепости Пиллау — одной из главных архитектурных достопримечательностей Балтийска», — рассказал Мартов.

В рамках церемонии открытия историко-патриотического парка прогремел полуденный выстрел из артиллерийского орудия времен войны. Также в парке состоялась реконструкция боя во время штурма крепости Пиллау советскими войсками в апреле 1945 года. Для посетителей парка выступили артисты и оркестр Балтийского флота.

На данный момент в парке действуют десять тематических площадок, в том числе тир, полевой парк, кузница, монетный двор, гончарня, скалодром, таверна и лодочная станция.