Около 60 человек тушили горящие производственные помещения в Калининграде

Калининград, 26 июля. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Калининграде: на улице Совхозной горели производственные помещения. Соответствующую информацию передает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел в среду, 25 июля, пламя охватило территорию площадью 800 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя в 17.53. На место происшествия выехали 12 машин МЧС и 57 пожарных.

Через 20 минут после начала пожара возгоранию присвоили повышенный ранг. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19.15. В настоящее время специалисты выясняют точную причину возгорания.