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Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
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    Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде

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    Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде

    Калининград, 25 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на острове Октябрьском в Калининграде: мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и опрокинулся.

    Соответствующую информацию передает «Калининград.Ru» со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах города.

    Авария случилась на острове Октябрьском в ночное время суток в среду, 25 июля, на аллее Чемпионов, недалеко от нового стадиона «Калининград»: 35-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением и опрокинулся. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Автор: Алексей Громов
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