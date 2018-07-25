Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде

Калининград, 25 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на острове Октябрьском в Калининграде: мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и опрокинулся.

Соответствующую информацию передает «Калининград.Ru» со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах города.

Авария случилась на острове Октябрьском в ночное время суток в среду, 25 июля, на аллее Чемпионов, недалеко от нового стадиона «Калининград»: 35-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением и опрокинулся. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.