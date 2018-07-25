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Дополнительные автобусы будут курсировать в Балтийск в День ВМФ
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    Дополнительные автобусы будут курсировать в Балтийск в День ВМФ

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    Дополнительные автобусы будут курсировать в Балтийск в День ВМФ

    Балтийск, 25 июля. Дополнительные автобусы назначат в День ВМФ в Балтийск. Соответствующую информацию передает пресс-служба правительства Калининградской области.

    Дополнительный транспорт в воскресенье, 29 июля, в День военно-морского флота направят на маршрут №107 Калининград — Балтийск. Так, 20 дополнительных автобусов будут начинать курсировать от калининградского автовокзала. Первый рейс отправится в 06.40. Последний автобус из Балтийска поедет в 22.00. Об этом пишет «Клопс».

    В общей сложности, запустят 97 рейсов. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте Калининградского автовокзала.

    Автор: Алексей Громов
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