Дополнительные автобусы будут курсировать в Балтийск в День ВМФ

Балтийск, 25 июля. Дополнительные автобусы назначат в День ВМФ в Балтийск. Соответствующую информацию передает пресс-служба правительства Калининградской области.

Дополнительный транспорт в воскресенье, 29 июля, в День военно-морского флота направят на маршрут №107 Калининград — Балтийск. Так, 20 дополнительных автобусов будут начинать курсировать от калининградского автовокзала. Первый рейс отправится в 06.40. Последний автобус из Балтийска поедет в 22.00. Об этом пишет «Клопс».

В общей сложности, запустят 97 рейсов. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте Калининградского автовокзала.